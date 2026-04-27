Вода у Зубрі набула яскраво-зеленого кольору

У неділю, 26 квітня, у львівських телеграм-каналах поширили відео, як річка Зубра, що протікає у південній частині Львова, зокрема, територією парку Івана Павла ІІ, набула яскраво-зеленого кольору. Працівники «Львівводоканалу» спільно із Сихівською районною адміністрацією обстежили її. Про результати повідомили у понеділок, 27 квітня.

Як зазначають у ЛМР, воду та прилеглу територію обстежили і на вихідні, після появи повідомлення, так і повторно в понеділок. Однак на той час ознак зеленого забарвлення не зафіксували.

Фахівці управління екології припускають, що яскравий зелений колір води найімовірніше виник через спеціальну фарбу, яку використовують для пошуку витоків у певних системах водопостачання. Таку ж фарбу можуть застосовувати і комунальні підприємства міста для безпечного тестування мереж та пошуку витоків. Це погоджена з фахівцями практика, її не раз раніше використовували для перевірки, як з’єднані стоки та куди вони потрапляють.

Цей спосіб є безпечним для довкілля. Такий метод діагностики широко застосовують у різних країнах світу. Найвідоміший публічний приклад – тимчасове забарвлення води під час святкувань Дня святого Патрика в місті Чикаго.

«У районі Козельників не всюди є централізована каналізація, тож подібним способом можуть з’ясовувати, чи поєднані стоки з насосною станцією. Барвник дозволяє побачити, куди саме рухається вода: він може проявитися на поверхні або у водоймі, після чого швидко зникає нижче за течією. Зелений колір фарби використовують не випадково. Саме він є єдиним безпечним у подібних цілях засобом для водної екосистеми», – пояснили в департаменті житлово-комунального господарства ЛМР.

У міськраді зазначають, що фарбу міг використати хтось з приватних підприємств чи мешканців, які шукали, де підключені їхні стоки. Міські комунальні структури таких робіт у вихідні не проводили.