Стоки зливають у сільську річку Грабельку

У селі Футори Зборівської громади місцеві жителі виявили незаконне зливання стоків у місцеву річку. Ймовірно, відходи течуть з місцевого птахопідприємства, яке розташоване поруч. Поліцейські спільно з екологами розпочали розслідування та встановлюють масштаби забруднення.

Про забруднення земель та скидання стоків у сільську річку повідомили в групі «Зборів – громада моєї мрії» у фейсбуці. Місцеві жителі зазначили, що помітили трубу і витік на вул. Довгій у селі Футори.

«З курятника витікає рідина, схожа на кров із домішками хімікатів. Усе це стікає просто в річку Грабельку, а далі потрапляє в річку Стрипу. Відчувається дуже сильний і неприємний запах. Просимо відповідні служби терміново звернути увагу на ситуацію та вжити необхідних заходів. Це може становити небезпеку для довкілля та здоров’я людей», – йдеться у дописі.

Про стоки з неприємним запахом повідомили місцеві жителі

На повідомлення в фейсбуці під час моніторингу соцмереж звернули увагу поліцейські. На місце виїжджали екологи та правоохоронна група, повідомили в поліції Тернопільщини у п’ятницю, 20 березня. За попередніми даними, забруднення пов’язане з роботою одного з місцевих підприємств.

«Триває перевірка. Поліцейські спільно з екологічною інспекцією проводять заходи для встановлення точного масштабу забруднення та осіб, відповідальних за порушення екологічних норм», – зазначили в поліції.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель). Санкція статті передбачає до 68 тис. грн штрафу або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Додамо, що за даними Тернопільської ОВА та AgroTimes, у селі Футори Зборівської громади розташоване підприємство ТзОВ «Укрполь-2005», яке займається вирощування курей-бройлерів. За даними YouControl, власником підприємства є депутат Озерянської громади Андрій Уніят. Статутний розмір капіталу – 100 млн грн.