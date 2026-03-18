Мертву рибу знайшли у річці Нічлава та у двох ставках

У трьох водоймах на Тернопільщині зафіксували масову загибель риби. Екоінспектори виявили понад 1000 мертвих екземплярів, однак кількість може бути набагато більшою.

Загибель риби зафіксували 16 березня у річці Нічлава, яка протікає на Тернопільщині. Зокрема, на території Копичинецької громади. Екологи взяли проби води, щоб дізнатися причину мору риби.

«Фахівці державної екологічної інспекції відібрали зразки води з річки Нічлави у трьох місцях: у річці вище по течії, на вході у став та на виході. Для проведення лабораторних досліджень та щоб оцінити стан водних ресурсів та встановити можливі причини мору риби, який зафіксовано останнім часом», – повідомили на сторінці Копичинецької громади у фейсбуці.

Масову загибель риби 16 березня виявили також в орендованій водоймі поблизу села Кип’ячка Великогаївської територіальної громади. Під час обстеження річки і ставка спеціалісти зафіксували загалом 1 076 мертвих екземплярів риби. Для з’ясування обставин фахівці відібрали проби води та направили їх на лабораторні дослідження.

18 березня жителі Шумської громади помітили масову загибель риби у ставку поблизу Шумська. Відео з великими рибинами, які лежать на кризі посеред плеса, оприлюднили на телеграм-каналі «Тернопіль».

У коментарі ZAXID.NET голова Шумської громади Вадим Боярський розповів, що на ставі рибалки пробивали ополонки для того, щоб риба могла дихати. Однак через сильні морози цього року вода промерзла у водоймі аж до дна, оскільки став не є глибоким. Відповідно риба теж промерзла разом з водою і частина з неї загинула.