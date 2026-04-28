Українські правоохоронці у вівторок, 28 квітня, повідомили про викриття масштабної схеми незаконного постачання «нагородної» зброї для російських політиків, пропагандистів та представників окупаційної влади. За даними слідства, зброю від ватажка так званої «ДНР» Дениса Пушиліна отримували високопосадовці та публічні прихильники Кремля.

Серед тих, кому передавали зброю, фігурують лідер КНДР Кім Чен Ин, колишній президент Сирії Башар аль-Асад, заступник голови РНБО Росії Дмітрій Мєдведєв, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, очільник Чечні Рамзан Кадиров, міський голова Москви Сєргєй Собянін, ставленик росіян на окупованій Херсонщині Володимир Сальдо, а також низка проросійських пропагандистів – Стівен Сігал, Юлія Чичеріна, Владімір Соловйов.

За інформацією слідства, зброя надходила з двох основних джерел. Частину арсеналу вивозили з тимчасово окупованих територій України, іншу – незаконно переправляли зі Словаччини.

Йдеться, зокрема, про пістолети типу «Глок», які після ввезення переробляли на повноцінну бойову зброю. Надалі їх передавали представникам незаконних збройних формувань, продавали кримінальним угрупованням або використовували як «нагороди» для людей, які не мають законного права на володіння бойовою зброєю.

Механізм контрабанди, маршрути постачання та учасників злочинної схеми Нацполіція спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань викрили ще на початку року. У межах співпраці з правоохоронцями Польщі частину фігурантів – громадян України – затримали на польському кордоні під час спроби незаконного ввезення зброї.

У квітні правоохоронці провели другий етап спецоперації, яка отримала назву «Чорна гільза». Під час неї провели понад 30 одночасних обшуків у Києві, Київській, Закарпатській та Сумській областях. Поліцейські вилучили понад 90 одиниць вогнепальної зброї, серед яких автомати, кулемети, пістолети, снайперські гвинтівки та гранатомети. Також знайшли протитанкові засоби, міни, артилерійські боєприпаси та легкоброньований автомобіль «Тигр». Окрім цього, слідчі вилучили понад 35 тис. набоїв різних калібрів, гранатометні постріли, реактивні двигуни, бойові частини та інші вибухові елементи.

Частину зброї учасники схеми зберігали у гаражах, приватних будинках та автомобілях, іншу – у спеціально обладнаних схронах. Під час обшуків також знайшли підроблені документи, печатки, посвідчення та техніку, яку використовували для організації логістики та прикриття діяльності.

Наразі тривають експертизи та встановлення всіх учасників схеми, маршрутів постачання зброї й кінцевих отримувачів.

