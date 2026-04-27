Військового викрили на спробі продавти кулемети

На Донеччині Державне бюро розслідувань викрило військового на спробі продати кулемети та боєприпаси. Про це у понеділок, 27 квітня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, на початку 2026 року інструктор групи батальйону однієї з військових частин через месенджер домовився про продаж зброї за 175 тис. гривень. Військовий планував продати цивільному два кулемети та боєприпаси.

Правоохоронці затримали військового під час передачі кулеметів та патронів до них. Йому оголосили підозру в незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Бійцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Зауважимо, що останнім часом в Україні збільшилася кількість випадків стрілянини серед цивільних.

18 квітня у Голосіївському районі Києва стрілянину влаштував колишній військовий Дмитро Васильченков, убивши сімох людей.

23 квітня правоохоронці затримали 34-річного львів’янина, який влаштував стрілянину у своїй квартирі на вулиці Грінченка. Чоловік стріляв із револьвера системи «Флобер», а побачивши правоохоронців, викинув зброю у вікно.

Того ж дня на вул. Івана Пулюя в Івано-Франківську сталася суперечка між водіями, під час якої один із них вистрелив із пістолета та поїхав з місця події. Порушника затримали патрульні.