34-річного чоловіка затримала поліція

У Львові чоловік влаштував стрілянину. Його затримали, попередньо він має ментальні розлади. Інформацію про затримання чоловіка ZAXID.NET підтвердила речниця обласної поліції Аліна Подрейко. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Інцидент трапився вранці в четвер, 23 квітня, в одній із багатоповерхівок на вул. Грінченка. Місцеві мешканці повідомили про постріли, на місце прибула поліція та спецпризначенці.

На місці виявили 34-річного мешканця однієї з квартир, який, за інформацією поліції, має ментальні порушення. Він стріляв із револьвера системи «Флобер». Побачивши правоохоронців, він викинув зброю у вікно.

«Постраждалих внаслідок події немає. Револьвер поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Вирішується питання правової кваліфікації події», – повідомили в поліції.

34-річного стрільця направили до спеціального лікувального закладу.