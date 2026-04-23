Львів’янин із психічними розладами вчинив стрілянину у своїй квартирі
Побачивши поліцію, чоловік викинув зброю через вікно
У Львові чоловік влаштував стрілянину. Його затримали, попередньо він має ментальні розлади. Інформацію про затримання чоловіка ZAXID.NET підтвердила речниця обласної поліції Аліна Подрейко. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Інцидент трапився вранці в четвер, 23 квітня, в одній із багатоповерхівок на вул. Грінченка. Місцеві мешканці повідомили про постріли, на місце прибула поліція та спецпризначенці.
На місці виявили 34-річного мешканця однієї з квартир, який, за інформацією поліції, має ментальні порушення. Він стріляв із револьвера системи «Флобер». Побачивши правоохоронців, він викинув зброю у вікно.
«Постраждалих внаслідок події немає. Револьвер поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження. Вирішується питання правової кваліфікації події», – повідомили в поліції.
34-річного стрільця направили до спеціального лікувального закладу.