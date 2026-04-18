У суді Ірина Пукшин визнала провину

У пʼятницю, 17 квітня Шевченківський районний суд Львова визнав 44-річну львів’янку винною у стрілянині по автівці ТЦК. Спершу суд призначив їй три роки позбавлення волі, однак спростив це покарання на один рік іспитового строку. Про це повідомило «Твоє місто».

Інцидент стався 2 лютого 2026 року на вулиці Космічній у Львові. За матеріалами справи, львівʼянка Ірина Пукшин підійшла до службового автомобіля, у якому перебували працівники поліції та ТЦК, дістала пневматичний пістолет і почала бити ним по лобовому склу автомобіля та боковому дзеркалу. Коли авто почало від’їжджати, вона вистрілила у заднє скло. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час розгляду справи Ірина Пукшин повністю визнала провину. Вона пояснила, що діяла емоційно – через страх за свого цивільного чоловіка, якого в той момент зупинили працівники ТЦК разом із поліцією. За її словами, вона не мала наміру заподіяти шкоду людям, а хотіла лише відвернути увагу.

У коментарі «Твоєму місту» львівʼянка розповіла, що її 52-річного чоловіка затягнули в авто – а вона хотіла його врятувати від мобілізації. За її словами, він не був у розшуку в ТЦК та має хворе серце, хоч офіційних діагнозів у нього немає. Ірина Пукшин додала, що за кілька годин в приміщенні ТЦК чоловіку стало погано і його госпіталізували.

Суд призначив Ірині Пукшин три роки позбавлення волі, однак спростив покарання на один рік іспитового строку.