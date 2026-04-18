Ввечері пʼятниці, 17 квітня, у Яворові троє чоловіків увірвалися до приміщення районного РТЦК та СП і напали на військових. Двох із них уже затримала поліція, ще одного розшукують.

Як повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, 17 квітня близько 22:20 до будівлі Яворівського РТЦК та СП увірвалися троє чоловіків і напали на військовослужбовців взводу охорони. Військові зупинили нападників.

На місце події прибула поліція – двох нападників затримали, ще одного наразі розшукують. Обставини інциденту встановлюють.

У коментарі ZAXID.NET поліція прокоментувала, що слідчі почали кримінальне провадження за статтею про хуліганство, однак розповісти детальніше про інцидент відмовились.

До слова, у Київському обласному ТЦК та СП повідомили, що на Львівщині фіксують одну з найбільших кількостей нападів на працівників ТЦК серед західних областей:

У Львівській області – 37 нападів, у Хмельницькій області – 30, у Рівненській – 29, в Івано-Франківській – 22, у Тернопільській – 17, у Закарпатській – 16, у Чернівецькій – 15.