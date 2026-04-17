На посаду начальника Львівського обласного ТЦК відрядили керівника ТЦК з Вінниці

Виконувачем обов’язків начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначили полковника Віталія Міщанина, який досі керував Вінницьким об’єднаним міським ТЦК та СП. Про це ZAXID.NET повідомили в ОК «Захід».

«На сьогодні для виконання обов’язків за посадою начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відряджено начальника Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Міщанина Віталія Васильовича», – йдеться у відповіді ОК «Захід» на інформаційний запит ZAXID.NET.

Нагадаємо, наказом головнокомандувача ЗСУ від 12 квітня 2026 року Дениса Сахацького звільнили з посади начальника Львівського обласного ТЦК та СП. Він очолював обласний ТЦК два роки.

Відповідно до інформації на сайті НАЗК, Віталій Міщанин останній час працював в.о. начальника Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП, перед тим кілька років керував Житомирським РТЦК та СП. Раніше займав посаду начальника відділу Житомирського обласного військового комісаріату, військового комісара Ружинського районного військового комісаріату.

За 2025 рік Віталій Міщанин задекларував понад 540 тис. грн зарплати в Житомирському ТЦК та СП та понад 33 тис. грн соцвиплат та інших доходів, а також близько 450 тис. грн зарплати дружини Галини Міщанин, яка працює в управлінні житлового господарства Житомирської міськради. Також Віталій Міщанин зберігає готівкою близько 72 тис. доларів.

Керівник ТЦК володіє земельною ділянкою та орендує житловий будинок на Житомирщині. Відповідно до декларації, Віталій Міщанин їздить на Kia Sportage 2007 року випуску, також користується легковиком Toyota Camry 2013 року випуску, який записаний на дружину.