Денис Сахацький керував львівським обласним ТЦК два роки

Головнокомандувач Збройних сил України перевів начальника Львівського обласного ТЦК та СП Дениса Сахацького на іншу посаду в іншу військову частину. Полковник Денис Сахацький керував обласним ТЦК два роки.

Як повідомили у вівторок, 14 квітня, ZAXID.NET в оперативному командуванні «Захід», рішенням головнокомандувача ЗСУ Дениса Сахацького переведено для подальшого проходження служби до іншої військової частини та призначено на іншу посаду. Причини такого рішення в командуванні не уточнили.

Нагадаємо, Денис Сахацький очолював Львівський обласний ТЦК та СП з березня 2024 року. Перед тим керував Тернопільським обласним ТЦК та СП. До цього працював заступником військового комісара Львівщини.

Військовий служив у 24 ОМБр, є співзасновником громадської організації «Асоцiацiя учасникiв бойових дiй та ветеранiв 24 окремої механiзованої бригади».