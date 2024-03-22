Денис Сахацький із березня 2023 року очолював Тернопільський обласний ТЦК та СП

Начальником Львівського обласного ТЦК та СП призначили Дениса Сахацького. Про нове кадрове призначення у п’ятницю, 22 березня, ZAXID.NET стало відомо із власних джерел. Наразі у ТЦК не коментують призначення нового керівника.

Полковник Денис Сахацький із березня 2023 року очолював Тернопільський обласний ТЦК та СП. До цього працював заступником військового комісара Львівщини, тож у Львівському ОТЦК та СП він не є новою людиною.

Військовий служив у 24-ій ОМБр, є співзасновником громадської організації «Асоцiацiя учасникiв бойових дiй та ветеранiв 24 окремої механiзованої бригади».

На початку березня 2024 року стало відомо, що Артур Ніязов йде з посади військового комісара Львівщини. Він очолював Львівський обласний ТЦК та СП близько п’яти місяців.