Ніязова на посаду призначили у жовтні 2023 року

Очільник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Артур Ніязов пішов з посади через п’ять місяців після призначення. Про це повідомили журналісти LVIV.MEDIA у суботу, 2 березня.

Зазначається, що Артур Ніязов пішов з посади за власної ініціативи. Відомо, що він перейде на іншу посаду. Хто замінить полковника та стане новим очільником Львівського обласного ТЦК СП наразі невідомо.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив новим начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) полковника Артура Ніязова.