У 2024 році Тамаш Шуйок був призначений на посаду президента депутатами експрем'єра Віктора Орбана

Президент Угорщини Тамаш Шуйок заявив, що не йтиме у відставку, як того вимагає новопризначений премʼєр-міністр країни Петер Мадяр. Про це угорський президент розповів в інтерв’ю виданню Index, оприлюдненому 18 травня.

Інтерв’юер пригадав Шуйоку, що Петер Мадяр висунув ультиматум і встановив термін до 31 травня для «добровільної» відставки глави держави та кількох інших державних службовців.

Шуйок заявив, що наразі немає «жодних правових підстав чи конституційного обґрунтування» для його відставки.

«Я присягнув на вірність Основним законам та захисту конституційного ладу, і ця присяга зобов’язує мене як перед чинною більшістю, так і перед меншістю та всією політичною нацією. Я розумію, що існують такі суспільні та політичні наміри, які спрямовані на переосмислення повноважень президента республіки, але конституційних підстав для моєї відставки немає. Я залишаюся вірним своїй присязі, і доки виконання моїх обов’язків не стане неможливим, я маю намір виконувати покладені на мене обов’язки», – відповів Шуйок.

Петер Мадяр перед парламентськими виборами, які відбулись 12 квітня, зустрівся з Тамашем Шуйоком, де назвав його «непридатним та негідним» бути гарантом законності в Угорщині.

«Категорії “непридатність” та “негідність” не передбачені угорською конституцією. Це політичні оцінки, і, як і завжди у таких випадках, я не хотів би коментувати їх, оскільки не маю справи з політичними думками. Конституція не визнає таких категорій», – сказав президент Угорщини.

Раніше Петер Мадяр повідомив, що його уряд має намір усунути президента та кількох інших держслужбовців шляхом конституційної поправки.

18 травня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на своїй сторінці у фейсбуці розкритикував президента Тамаша Шуйока за інтерв’ю «мафіозному пропагандистському» виданню Index, яке «протягом усієї передвиборчої кампанії брехало угорському народу».

Він назвав Шуйока «маріонетковим президентом Віктора Орбана», для якого «лояльність до “Фідес” була б пріоритетом, а захист конституційності та національної єдності – на останньому місці».

«Пане президенте, ви мусите піти! І ви підете. Ви ще можете зробити це добровільно до 31 травня», – додав Мадяр.

Нагадаємо, 9 травня 45-річний Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині, офіційно обійняв посаду прем’єр-міністра. За результатами парламентських виборів, партія «Тиса» отримала 141 зі 199 місць в угорському парламенті.