Петер Мадяр склав присягу на посаді премʼєр-міністра Угорщини

45-річний Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині, офіційно обійняв посаду прем’єр-міністра. Про це повідомив угорський новинний сайт «444».

У суботу, 9 травня, в Угорщині офіційно розпочали роботу нові парламент та уряд. Обрання Петера Мадяра на посаду прем’єр-міністра Угорщини підтримали 140 депутатів, ще 54 проголосували «проти». Петер Мадяр офіційно склав присягу та підписав відповідний указ, після чого виступив із промовою.

«Народ став на бік змін із безпрецедентною силою. Шлях, який пройшли угорці за останні два роки, є безпрецедентним. Угорський народ дав нам повноваження покласти край дрейфу, відкрити новий розділ, а не просто змінити уряд і систему», – сказав Петер Мадяр.

Також 9 травня обрали нову спікерку парламенту – нею стала заступниця голови партії «Тиса» Агнеш Форстхоффер, кандидатуру якої підтримали 193 парламентарі. Її першим рішенням на посаді стало повернення прапора Євросоюзу на будівлю парламенту, якого там не було 12 років.

Зазначається, що на церемонії інавгурації не було експрем’єра Угорщини Віктора Орбана. Проте її відвідав колишній міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Нагадаємо, 12 квітня 2026 року в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна до Орбана партія «Тиса», яку очолює депутат Європарламенту Петер Мадяр, здобула 70,85% голосів виборців. «Тиса» отримала 141 зі 199 місць в угорському парламенті.

Після поразки партії «Фідес» Віктор Орбан 25 квітня заявив про відмову від мандата в парламенті, але висловив бажання й надалі очолювати політсилу. Проте вже 28 квітня стало відомо, що Віктор Орбан заявив про намір піти з посади керівника «Фідес», однак це рішення у партії наразі не підтримали.

Додамо, що 30 квітня агентство Bloomberg повідомило, що Петер Мадяр вимагає від України розширення прав угорської національної меншини на Закарпатті. В обмін на це політик пообіцяв підтримку з боку Будапешту щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Також Петер Мадяр повідомив, що хоче зустрітися з президентом Володимиром Зеленський на Закарпатті у червні, щоб обговорити права угорців в Україні.