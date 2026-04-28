Віктор Орбран хоче залишити посаду керівника партії «Фідес»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який невдовзі залишить посаду після поразки на парламентських виборах, подав заяву про відставку з посади очільника партії «Фідес». Про це у вівторок, 28 квітня, повідомив угорський новинний портал Index.

У вівторок, 28 квітня, «Фідес» провела засідання правління, після якого представник партії Ерік Банкі повідомив журналістам, що Віктор Орбан запропонував піти у відставку, однак його пропозицію наразі відхилили.

Під час засідання Віктор Орбан представив своє бачення причин поразки партії на виборах. Цю оцінку протягом найближчих тижнів обговорять у партійних осередках, а 13 червня відбудеться з’їзд із переобрання керівництва, де й вирішиться подальша доля Орбана в партії.

«Після поразки, звісно, не йдеться про жодні урочисті настрої, але всі дали реалістичну оцінку», – підсумував Ерік Банкі.

Додамо, що Віктор Орбан очолює партію «Фідес» («Союз молодих демократів») з 1993 року (з перервою у 2000–2003 роках). Він здобув широку популярність після промови 16 червня 1989 року, у якій закликав до проведення вільних виборів і виведення радянських військ з Угорщини.

Нагадаємо, 12 квітня 2026 року в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна до Орбана партія «Тиса», яку очолює 44-річний депутат Європарламенту Петер Мадяр, здобула 70,85% голосів виборців. «Тиса» отримала 141 зі 199 місць в угорському парламенті, що дозволяє їй самостійно сформувати уряд.

Партія Орбана «Фідес» здобула 44 місця. За словами лідера фракції Гергея Гуяша, одне з них отримає нинішній міністр закордонних справ Петер Сійярто. Гуяш також заявив, що завдання коаліції «Фідес» і Християнсько-демократичної народної партії – сформувати «нормальну опозицію» в угорському парламенті.

Раніше, 25 квітня, Віктор Орбан заявляв, що відмовляється від мандата у парламенті нового скликання, але має намір і надалі очолювати партію «Фідес».