Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який невдовзі залишить посаду, отримає мандат у новому складі угорського парламенту. Про це повідомив угорський новинний сайт Telex з посиланням на лідера фракції партії «Фідес» Гергея Гуяша.

Партія «Фідес» у коаліції з Християнсько-демократичною народною партією (KDNP) отримала 52 зі 199 мандатів у парламенті. Зокрема, «Фідес» має 44 місця, одне з яких, за словами Гергея Гуяша, отримає нинішній міністр МЗС Петер Сійярто. Гергей Гуяш заявив, що завадння коаліції «Фідес» та Християнсько-демократичої народної партії – створити «нормальну опозицію в угорському парламенті».

«Ми вживатимемо заходів проти свавільних рішень і навіть прагнення до свавілля правлячої партії, яка має понад дві третини у парламенті», – заявив Гергей Гуяш.

Водночас Віктор Орбан після поразки на парламентських виборах відмовився від мандата у парламенті нового скликання, але заявляв про намір і надалі очолювати партію «Фідес».

Додамо, що Петер Сійярто відомий своєю проросійською позицією. Від початку повномасштабного вторгнення він відвідував Москву 16 разів.

Крім того, 21 березня газета The Washington Post із посиланням на європейських посадовців повідомила, що Сійярто передавав Росії інформацію про внутрішні дискусії Європейського Союзу. Зокрема, стверджувалося, що угорський дипломат під час перерв на засіданнях ЄС міг контактувати з главою російського МЗС Сєргєєм Лавровим і передавати йому інформацію про перебіг обговорень і можливі рішення.

31 березня журналісти-розслідувачі VSquare повідомили, що Петер Сійярто сприяв зняттю санкцій ЄС із російських олігархів. Зокрема, зі санкційного списку за сприяння угорської сторони виключили сестру російського олігарха Алішера Усманова – Гульбахор Ісмаїлову. Також за підтримки Угорщини санкції зняли з бізнесмена Вячєслава Моше Кантора та міністра спорту РФ Міхаїла Дегтярьова.

8 квітня журналісти VSquare повідомили, що Сійярто разом із російським колегою Сєргєєм Лавровим обговорювали план дій, спрямований на перешкоджання вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 18 квітня стали відомі остаточні результати парламентських виборів в Угорщині, що відбулися 12 квітня. Партія «Тиса», яку очолює 44-річний депутат Європарламенту Петер Мадяр, здобула 70,85% голосів виборців. Таким чином «Тиса» отримала 141 зі 199 місць в угорському парламенті, що дозволяє їй самостійно сформувати уряд.