OpenAI виходить на біржу з рекордною оцінкою

OpenAI зробила перший офіційний крок до виходу на біржу – компанія конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Це означає, що один із найвпливовіших гравців у сфері штучного інтелекту готується вийти на публічний ринок капіталу. За даними CNBC, поточну оцінку OpenAI вже називають близько 852 млрд доларів і це може зробити її однією з найбільших IPO в історії.

Формат конфіденційної заявки дозволяє компанії спершу передати фінансові дані регулятору без публічного розкриття деталей інвесторам. Це стандартна практика для великих технологічних IPO, яка дає більше часу на підготовку та коригування планів.

Очікується, що вихід на біржу може відбутися вже у четвертому кварталі цього року, хоча остаточне рішення ще не ухвалене. Як пояснював CEO компанії Сем Альтман, публічний статус може значно розширити доступ до капіталу, але водночас зменшить гнучкість у прийнятті рішень, яку має приватна компанія.

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Паралельно OpenAI готує спеціальну тендерну пропозицію для співробітників, яка дозволить їм продати частину акцій за актуальною оцінкою. Це має знизити внутрішній тиск щодо ліквідності та утримати ключових фахівців у компанії.

Підготовкою до можливого IPO займаються великі інвестиційні банки Goldman Sachs та Morgan Stanley.

OpenAI пройшла шлях від некомерційної дослідницької лабораторії до одного з найдорожчих приватних бізнесів у світі після запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. Наразі його аудиторія перевищує сотні мільйонів користувачів щотижня, а компанія активно нарощує інфраструктуру для розвитку штучного загального інтелекту (AGI). Однак масштабні витрати на обчислювальні ресурси змушують OpenAI постійно шукати нові джерела фінансування. На цьому тлі компанія переходить до більш комерційної моделі, фокусуючись на прибуткових продуктах і корпоративних сервісах.

У 2025 році виторг компанії оцінюється приблизно в 13 млрд доларів. У 2026 році аналітики прогнозують зростання до близько 30 млрд доларів, а до 2027-го – 60 млрд доларів.

Рішення про IPO відбувається на тлі конкуренції у сфері штучного інтелекту, адже паралельно про підготовку до конфіденційного розміщення повідомила компанія Anthropic, а також SpaceX Ілона Маска. Ситуація має і політичний контекст, адже в адміністрації президента США обговорювали можливість участі держави в капіталі OpenAI.