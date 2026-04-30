Петер Мадяр (зліва) провів зустріч з Антоніо Коштою (справа) в Брюсселі

Лідер угорської партії «Тиса» та майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив про необхідність розширення прав угорської меншини в Україні. Лише за цієї умови Будапешт готовий підтримати початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це у четвер, 30 квітня, повідомило агентство Bloomberg.

Джерела видання зазначають, що це питання виникло під час зустрічі в середу, 29 квітня, між Мадяром та президентом Євроради Антоніо Коштою в Брюсселі. Позиція майбутнього прем’єра багато в чому повторює вимоги, які раніше озвучував Віктор Орбан. Йдеться про перелік із 11 пунктів, представлений Києву у 2024 році, де особливу увагу приділяли правам угорської громади та можливості навчання угорською мовою.

Співрозмовники агентства вважають, що така жорстка позиція може викликати невдоволення як у Києві, так і в Брюсселі. Там очікували, що зміна влади в Угорщині допоможе активізувати процес євроінтеграції України, зокрема щодо відкриття переговорів за окремими напрямками.

Також відомо, що раніше Петер Мадяр 28 квітня провів зустріч із мером Берегового Золтаном Бабяком. Під час розмови вони обговорили підтримку угорської громади на Закарпатті та можливість відновлення конструктивних відносин між Україною та Угорщиною. Баб'як наголошував, що на Закарпатті немає утисків угорської національної спільноти.

Крім того, Мадяр запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч у Береговому в червні для обговорення цих питань.