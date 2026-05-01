За словами Зеленського, рішення щодо посилення ППО ухвалили для Дніпра та Одеси

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 1 травня, заявив про необхідність подальшого посилення систем протиповітряної оборони на тлі нових масованих атак Росії. За його словами, відповідні рішення вже ухвалили для Дніпра та Одеси.

Російські війська й надалі намагаються прорвати українську протиповітряну оборону завдяки великій кількості дронів та високій інтенсивності ударів. Президент відзначив, що рішення щодо посилення ППО ухвалюються після аналізу кожної ворожої атаки військовим командуванням та Міністерством оборони.

«Тернопіль, Житомир, Рівненщина, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади – посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру», – повідомив Зеленський.

Він уточнив, що для Дніпра передбачене додаткове посилення ППО, зокрема, шляхом встановлення нових радарів, систем радіоелектронної боротьби та збільшення кількості екіпажів протиповітряної оборони.

Окремі рішення також ухвалили щодо Одеси. Зеленський наголосив, що у місті вже вдалося підвищити ефективність збиття повітряних цілей, однак українська влада планує й надалі посилювати цей показник.

Зазначимо, що вдень 1 травня росіяни здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши 409 ударних безпілотників різних типів. ППО ліквідувала 388 ворожих безпілотників на півночі, півдні, у центрі та на заході України. Під обстрілом, зокрема, опинилася Тернопільщина та Рівненщина.