На кількість бюджетних місць впливає регіональне замовлення місцевої влади

Вступники до фахових коледжів Львівщини можуть безкоштовно навчатися за рахунок державного або регіонального бюджету. Частину бюджетних місць формують у межах регіонального замовлення, яке визначає місцева влада відповідно до потреб ринку праці області, пише Education.ua.

Під час формування регіонального замовлення враховують потребу в конкретних спеціалістах, після чого спрямовують фінансування на їхню підготовку в закладах фахової передвищої освіти. Це дає змогу забезпечити регіон необхідними кадрами та розширити можливості для безкоштовного навчання молоді.

Водночас абітурієнтам варто враховувати, що регіональне замовлення не відображає повної кількості бюджетних місць у коледжах. Додатково заклади освіти отримують місця за державним замовленням, тому загальний обсяг навчання за кошти бюджету може бути значно більшим.

Кількість бюджетних місць у закладах професійної освіти Львівської області відповідно до регіонального замовлення:

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Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака – 185;

Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича – 210;

Львівський фаховий коледж спорту – 30;

Дрогобицький фаховий механіко-технологічний коледж – 135;

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу – 260;

Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж – 120.

Перевірити кількість бюджетних місць у фахових коледжах Львівської області в розрізі спеціальностей можна на сайті облдержадміністрації.