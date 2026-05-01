Унаслідок падіння уламків у Рівному загорівся дах приватного будинку

У п’ятницю, 1 травня, російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Україні. Унаслідок атаки в Рівному та Дубні пошкоджені житлові будинки, п’ятеро людей травмовані. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його інформацією, у Рівному загорілася покрівля приватного будинку на площі 100 м2, а в багатоповерхівці у Дубні – вибило вікна. Після оцінки наслідків удару з обласного резервного фонду виділять гроші на ремонт.

«За попередньою інформацією, пошкоджені три автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури. Маємо п’ятьох поранених, четверо з них – у лікарні», – зазначив Олександр Коваль.

Знищені ворожою атакою автомобілі (фото з телеграм-каналу «Рівне 1283»)

Додамо, що повітряна тривога в Рівненському районі тривала з 13:49 до 16:29, у Дубенському – з 14:33 до 16:29. Перші вибухи пролунали близько 14:35. Удар ворога був спрямований на захід України. Найбільше постраждав Тернопіль, де зафіксували понад 50 ударних дронів. У місті є влучання в промислові та інфраструктурні об’єкти, десятеро людей травмовані.