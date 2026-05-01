У пʼятницю, 1 травня, росіяни атакували Тернопіль ударними безпілотниками. Наразі частина міста знеструмлена. Рух громадського транспорту на час атаки зупинили, але вже після відбою відновили. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

О 12:57 Сергій Надал написав на своїй сторінці у фейсбуці, що у напрямку області та міста рухається велика кількість ворожих БпЛА. За даними моніторингових каналів, на регіон прямували понад 20 дронів. Близько 13:00 місцеві жителі повідомили про перші вибухи в Тернополі, тоді ж мер закликав не користуватися транспортом, пройти в укриття і не публікувати фото та відео з місця влучань.

Також Тернопільська міська рада повідомила, що у зв’язку з атакою тимчасово зупинили рух громадського транспорту. Водії довезли пасажирів до найближчих зупинок.

«Частина Тернополя без електроенергії: частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний», – зазначив Сергій Надал. Окрім того, міський голова закликав тернополян зачинити вікна.

Він також повідомив, що у разі пошкодження майна тернополянам потрібно заявити про це у поліцію та додатково на гарячу лінію міської ради за номерами 1580 або +38 067 447 29 19. Окрім того, можна подати заявку на державну компенсацію через застосунок «Дія». Де обирати: «Сервіси» – «єВідновлення» – «Повідомити про пошкоджене майно».

В АТ «Тернопільобленерго» заявили, що частина міста станом на 15:00 залишається без електропостачання. Оперативно-виїзні бригади енергетиків працюють на місцях для усунення пошкоджень. Світло прогнозують відновити найближчим часом.

Після відбою близько 15:30 міський голова Тернополя зазначив, що внаслідок атаки Росії на місто є 10 поранених, також є влучання.

«Над Тернополем сьогодні було понад 50 шахедів. Близько 20 з них вибухнуло. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби. Відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає», – написав Сергій Надал.

У коментарі ZAXID.NET голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух зазначив, що 1 травня Росія завдала наймасованішого удару шахедами по місту. «Частину дронів збили наші сили ППО, але деякі влучили в об’єкти промисловості на території області. Також зафіксовано нерозірвані повітряні цілі. На місцях працюють усі відповідні служби, зокрема підрозділи ДСНС, правоохоронці та інші», – розповів Тарас Пастух.

За даними прокуратури Тернопільщини, ворог пошкодив дронами складські приміщення та один із торговельних центрів. «Основною ціллю були об’єкти у промисловій зоні обласного центру. Унаслідок влучань пошкоджено торговельний центр та його склади, а також інші виробничі приміщення», – зазначили у відомстві.

Також у міській раді Тернополя повідомили, що через гасіння пожеж у районі Старого парку та центральній частині міста є задимлення. Мешканців міста просять зачинити вікна та двері, а також обмежити перебування на вулиці.

Додамо, що росіяни здійснили пуски БпЛА з району Тьоткіно Курської області, дрони фіксували в акваторії Чорного моря. Перші вибухи пролунали у Київській області – спрацювала ППО. Під масованою атакою опинився захід України. Зокрема, у Повітряних силах попередили про загрозу для Вінницької та Хмельницької областей. Пізніше дрони атакували Тернопіль й фіксувалися у Житомирській області.

Новина доповнюється...