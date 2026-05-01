Пожежа в одеській квартирі, куди вночі влучив російський дрон

Уночі та вранці 1 травня російська армія атакувала Одесу та Харків ударними дронами. Про це повідомили місцеві органи влади в соцмережах.

За інформацією керівника Одеської МВА Сергія Лисака, унаслідок нічного удару сталися влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району.

«На місцях працюють 126 фахівців та 28 одиниць техніки всіх екстрених і комунальних служб. Триває ліквідація наслідків», – написав Лисак.

Рятувальники та комунальники працюють на місці влучань (Фото Одеської МВА)

Він зазначив, що на місці однієї з атак розгорнули оперативний штаб, де мешканці можуть отримати допомогу та консультації.

У ДСНС повідомили про двох постраждалих в Одесі. Психологи надали допомогу 25 мешканцям, включно з двома дітьми.

Також в області ворог пошкодив об’єкти портової інфраструктури.

Водночас у Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, ворожі дрони влучили по Холодногірському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі кілька безпілотників атакували автозаправну станцію, внаслідок чого пошкоджено будівлю АЗС і кілька автомобілів. У Слобідському районі ворог також атакував заправку.

«Унаслідок масованої атаки ворожих БпЛА є постраждалі – їх кількість та стан уточнюються», – повідомив Терехов.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що внаслідок «прильоту» ворожих БпЛА в Холодногірському районі пошкоджено адмінбудівлю.

Нагадаємо, уночі 30 квітня РФ також масовано атакувала Одесу. Унаслідок обстрілу щонайменше 20 людей отримали поранення.