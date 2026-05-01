Один із найвідоміших у світі паломницьких маршрутів Шлях святого Якова (Camino de Santiago) пролягатиме і територією Галичини. Новий відтинок з’єднає Львівщину, Івано-Франківщину та Тернопільщину і стане частиною великої європейської мережі доріг, що ведуть до Сантьяго-де-Компостела – місця поховання апостола Якова. Християни з цілої Європи століттями мандрують до цієї святині, проте відомо, що й українці ходили такими стежками ще в часи Русі.

ZAXID.NET розповідає про маршрут, його підготовку і цікаві місця, які зможуть побачити паломники в Україні.

Найвідоміший паломницький маршрут

Шлях святого Якова – це мережа паломницьких маршрутів, які з IX століття ведуть до іспанського міста Сантьяго-де-Компостела. У середньовіччі ця дорога була однією з трьох найважливіших християнських прощ разом із Єрусалимом і Римом.

Особливість цього маршруту в тому, що його треба пройти пішки, несучи з собою всі речі, необхідні в дорозі. Мандрівники ночували просто неба, часто при церквах чи монастирях, недорогих прихистках. Старт міг бути з різних країн, маршрут різної протяжності, головне – дійти до точки призначення. Така традиція збереглася з середньовіччя і до наших часів, проте нині акцент не завжди релігійний, а часто – туристичний.

Camino Santiago накладається на Via Regia (карта Ї-мапа)

Паломницький шлях маркований спеціальною символікою – мушлею з променями. Її паломники також приносили як сувенір з кінцевої точки.

Україна на карті середньовічних доріг

Українські землі не були осторонь цієї традиції. Ще в часи Русі вони входили до системи європейських шляхів, зокрема до найдавнішої і найдовшої сухопутної дороги Via Regia, якою ще 2000 років тому мандрували купці, дипломати, духовенство між Західною Європою і Києвом.

Паломницька мушля зі Звенигорода (фото ZAXID.NET)

Археологічні знахідки підтверджують участь русичів у паломництвах: у княжому Звенигороді знайшли дві мушлі пілігримів з Camino de Santiago XII–XIII століть. Загалом на території Русі відомо щонайменше вісім таких знахідок, а також хрестики, медальйони та інші реліквії, пов’язані з прощами. Це свідчить, що українці були частиною духовного життя Європи ще тисячу років тому.

Сучасне відродження Camino в Україні

Традицію паломництва в Україні почали відновлювати лише нещодавно. У 2015 році кафедра туризму ЛНУ напрацювала ділянку шляху святого Якова зі Львова до Шегинь.

У 2021 році уклали маршрут Camino Podolico, прокладений Поділлям – від Вінниці до Кам’янця-Подільського.

Маршрут Camino Podolico випробовують вже кілька років (фото проєкту)

Тепер з’являється новий масштабний відтинок – Camino Ruteno, який матиме довжину близько 355 км. Він з’єднає княжі міста Чортків, Галич, Звенигород і Львів. Маршрут планують інтегрувати в загальноєвропейську мережу Camino.

Наукова працівниця історико-культурного заповідника «Древній Звенигород» Мирослава Іваник зазначила ZAXID.NET, що Звенигород є однією з перших княжих столиць на шляху від Чорткова до Львова. Там в єдиному місці в межах України знайшли дві мушлі пілігримів, що є свідченням паломництв до святих місць. Звенигород стане опорним пунктом, де будуть безкоштовно приймати прочан, ставити відмітки у паспорті паломника. Окрім музею, в Звенигороді можна оглянути дерев’яну церкву 1899 року.

Як прокладають маршрут

Новий шлях формують за принципами середньовічних доріг, уникаючи складного рельєфу та жвавих трас. Маршрут розрахований на те, що кожні 20–30 км повинно бути місце для ночівлі. Це приблизна денна норма, яку може пішки пройти людина.

В «опорних пунктах» паломники зможуть відпочити, отримати штамп у «паспорті пілігрима», переночувати.

Паспорт паломника (фото Camino Podolico)

«Логіка прокладання шляху відтворює принципи середньовічних маршрутів: рух уздовж вододілів і річкових долин, через поселення з храмами та місцями гостинності, із можливістю коротших або альтернативних відтинків – залежно від умов подорожі», – розповіли в Департаменті спорту, молоді та туризму Львівської ЛОВА.

Керівниця управління туризму Мар’яна Кукса розповіла ZAXID.NET, що 8 травня на засіданні європейської федерації цей український відтинок шляху презентують, щоб його долучили до загальноєвропейського шляху святого Якова.

«Ми плануємо пройти цим маршрутом, випробувати його самим. Також будемо ініціювати зустрічі з громадами для обговорення місць гостинності», – зазначила Мар’яна Кукса.

Що побачать паломники на Camino Ruteno

Тернопільщина (110 км)

Маршрут: Чортків – Язловець – Бучач – Рукомиш – Монастириська тривалістю близько 4 днів.

Цікаві місця:

домініканський костел у Чорткові;

замок і монастир у Язлівці;

василіанський монастир у Бучачі;

скельний монастир у Рукомиші.

Івано-Франківщина (160 км)

Маршрут Маріямпіль – Галич – Крилос – Більшівці – Рогатин пролягає в межах етнографічного краю Опілля, поділений на 6 етапів із п’ятьма ночівлями. Основні визначні місця:

Церква Воздвиження Чесного Хреста, Біблійний сад (Маріямпіль);

Церква святого Пантелеймона (Шевченкове);

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Крилос);

Руїни замку, Церква Різдва Христового (Галич);

Монастирський комплекс та чудотворна ікона (Більшівці);

Церква Святого Миколая (Чесники);

Церква Зішестя Святого Духа, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Рогатин).

Львівщина (85 км)

Маршрут: Стрілища – Бібрка – Звенигород – Львів.

Основні визначні місця:

Церква Святих Миколая та Анни (Бібрка);

Заповідник «Древній Звенигород»;

Церква Святого Архангела Михайла (Підберізці);

гарнізонний храм св. апп. Петра і Павла (Львів).

Шлях святого Якова не лише відновить середньовічню традицію паломництва. Це цікавий варіант туризму, можливість пройти тією ж дорогою, якою ходили люди ще тисячу років тому, а також додатковий спосіб пізнати власну культурну спадщину.