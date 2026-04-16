Вознесенська церква у Чорткові, яка також є частиною маршруту

На Тернопільщині розробили новий пішохідний маршрут для паломників, який є аналогом відомого іспанського маршруту Шлях святого Якова. В Україні він стартує з Чорткова, а завершується у Львові. Мета проєкту – з’єднати українські відомі духовні святині та місця на Тернопільщині з європейською частиною маршруту святого Якова.

Про новий марш для паломників розповіли в Чортківській міській раді. Його протяжність становить 460 км, він буде інтегрований у вже чинні українські піші паломницькі маршрути Camino de Santiago. Мандрівку півднем Тернопільщини, Івано-Франківщини та Львівщини назвали Camino Ruteno.

У Тернопільській області паломницький маршрут проходитиме такими населеними пунктами: Чортків – с. Улашківці – с. Товсте – с. Язловець – м. Бучач – с. Рукомиш – м. Монастириська. У цих селах та містах розташовані унікальні храми, частина з яких є національними пам’ятками архітектури. Далі паломники йтимуть на Івано-Франківщину, а звідти – до Львова.

Піший маршрут проходитиме через Галич та Звенигород

Кожну зупинку в маршруті на Тернопільщині промаркують і нанесуть на карту. За даними Чортківського туристично-інформаційного центру, цей проєкт має відновити історичні шляхи Галичини та Поділля, поєднати регіон з європейською мережею Шляху святого Якова.

Додамо, що це не перша ділянка маршруту в Україні. У 2015 році паломницький маршрут Львів–Шегині розвідали та промаркували. Улітку 2021 року на Поділлі з'явився новий відрізок, який поєднав міста Вінниця, Бар та Кам'янець-Подільський. Його назвали Camino Podolico – Подільський шлях святого Якова.

Шлях святого Якова – найвідоміший паломницький маршрут, який закінчується у Саньтяго-де-Компостела в Іспанії. Ще від IX ст. пілігрими мандрували до могили святого Якова, шляхи до неї з різних країн були промарковані спеціальною символікою – мушлею з променями. Такі черепашки знаходили у княжому Звенигороді, що свідчить про те, що українці ще в часи Київської Русі також брали участь у таких паломництвах.