У Чорткові відкрили туристичний маршрут місцевими цвинтарями і гробівцями
Туристичний маршрут – новий для туристів та місцевих жителів
У Чорткові на Тернопільщині до Дня туризму відкрили новий туристичний маршрут. Він налічує 10 локацій – з місцевих цвинтарів, гробівців та каплиць, повідомили в Чортківській міській раді.
«Маршрут поєднує історію та містичність, легенди та реальні факти. Тут можна побачити давні надгробки, дізнатися про видатних особистостей, які залишили слід в історії Чорткова, а також відчути неповторну ауру старовини», – зазначили в Чортківській міській раді.
За словами керівниці туристично-інформаційного центру Чорткова Вікторії Сагаш, під час маршруту можна відвідати:
- пам’ятний хрест Голодомору;
- гробівець Йозефа Якубовського;
- гробівець Міхаловського;
- могилу Анни Синенької;
- гробівець Людвіга Носса;
- єврейське кладовище;
- гробівець сестер Шариток;
- каплицю отців-домініканців;
- польський військовий цвинтар і цвинтар вояків УГА;
- братську могилу закатованим у Чорткові в 1941 році.
«Мета нової екскурсії – не лише занурити гостей у містичну атмосферу, а й зберегти пам’ять про минулі покоління, показати повагу до культурної спадщини та відкрити нові сторінки історії міста», – розповіла Вікторія Сагаш в коментарі «Суспільне. Тернопіль».
Першу екскурсію провели в суботу, 27 вересня. Записатися на наступні екскурсії можна, зателефонувавши в Чортківський туристично-інформаційний центр за номером: 097 151 36 04.