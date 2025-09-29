В маршрут включили польські гробівці та єврейське кладовище

У Чорткові на Тернопільщині до Дня туризму відкрили новий туристичний маршрут. Він налічує 10 локацій – з місцевих цвинтарів, гробівців та каплиць, повідомили в Чортківській міській раді.

«Маршрут поєднує історію та містичність, легенди та реальні факти. Тут можна побачити давні надгробки, дізнатися про видатних особистостей, які залишили слід в історії Чорткова, а також відчути неповторну ауру старовини», – зазначили в Чортківській міській раді.

За словами керівниці туристично-інформаційного центру Чорткова Вікторії Сагаш, під час маршруту можна відвідати:

пам’ятний хрест Голодомору;

гробівець Йозефа Якубовського;

гробівець Міхаловського;

могилу Анни Синенької;

гробівець Людвіга Носса;

єврейське кладовище;

гробівець сестер Шариток;

каплицю отців-домініканців;

польський військовий цвинтар і цвинтар вояків УГА;

братську могилу закатованим у Чорткові в 1941 році.

«Мета нової екскурсії – не лише занурити гостей у містичну атмосферу, а й зберегти пам’ять про минулі покоління, показати повагу до культурної спадщини та відкрити нові сторінки історії міста», – розповіла Вікторія Сагаш в коментарі «Суспільне. Тернопіль».

Першу екскурсію провели в суботу, 27 вересня. Записатися на наступні екскурсії можна, зателефонувавши в Чортківський туристично-інформаційний центр за номером: 097 151 36 04.