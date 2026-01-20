Залізничну станцію у Чорткові вперше відкрили 130 років тому

«Укрзалізниця» власним коштом відремонтує історичну будівлю залізничної станції в Чорткові, що на Тернопільщині. Про це повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько. «Укрзалізниця» профінансує ремонт даху, а за бюджет громади облаштують простір перед вокзалом.

За словами Володимира Шматька, про виділення грошей домовилися під час візиту до міста голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського. Компанія відремонтує покрівлю вокзалу, облаштує освітлення, оновить санвузли. Також продовжать роботи над покращенням безбар’єрності, повідомили у Центрі транспортних стратегій.

Ремонт залізничного вокзалу проводитимуть на умовах співфінансування. За гроші громади планують облаштувати новий простір на території перед залізничною станцією. За словами Володимира Шматька, для цього об’єкти водопостачання, водовідведення та недіючої котельні й димоходу передадуть у власність громади.

«Старий димохід треба демонтувати, бо він несе загрозу здоров’ю і життю людей з будинків на вулиці Вокзальній», – розповів він.

За даними міської ради, «Укрзалізниця» також розглядає можливість створення залізничного сполучення для громад півдня Тернопільщини з вокзалами Ужгорода і Чопа, щоб мешканці могли добиратися на європейські маршрути.

Додамо, що будівництво залізничної станції в Чорткові розпочалося у 1884 році, вокзал відкрили у 1896 році.