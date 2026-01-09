У ТРЦ буде кінотеатр, магазини і книгарня

У Чорткові на Тернопільщині відкриють триповерховий торгово-розважальний центр «Ареал Плаза» загальною площею майже 5000 м2. Споруда розташована в центрі міста на вул. Шевченка біля Чортківської міської ради на території колишнього кінотеатру. Управлятиме комплексом консалтингова компанія Retail & Development Advisor.

Відкриття ТРЦ попередньо планують на квітень 2026 року, повідомили у Retail & Development Advisor. У центрі «Ареал Плаза» буде сучасний кінотеатр, а також супермаркет «АТБ», який розмістять на мінус першому поверсі. Окрім того, в ТРЦ вже заплановано відкриття магазину самообслуговування з дрібницями для дому, магазинів з одягом і канцелярією, книгарні.

Будівлю вже під’єднано до усіх інженерних комунікацій та введено в експлуатацію. У найближчий місяць планують передати приміщення орендарям.

ТРЦ розташований поруч із міською радою Чорткова

У ТРЦ будуть створені нові робочі місця, а в бюджет громади сплачуватимуться додаткові податки. Очікують, що в середньому «Ареал Плаза» відвідуватимуть близько 4000-6000 людей на день.

За даними Чортківської міської ради, ділянку поруч з будівлею мерії орендує ТОВ «Ареал Плаза». За даними YouControl, ТОВ «Ареал Плаза» входить у корпоративну «Групу родини Борис», власником та засновником якої є львів’янин, забудовник Любомир Борис.