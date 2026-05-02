Шпинатні оладки з сиром. Рецепт дня
Шпинатні оладки з сиром – це легкий варіант солоного сніданку або перекусу, який поєднує ніжну текстуру та насичений смак. Завдяки просто складу і швидкому приготуванню страва підходить для щоденного меню. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Яйця
|2 шт.
|Молоко
|200 мл
|Борошно
|120 г
|Розпушувач
|6 г
|Олія
|2 ст. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Сир твердий
|100 г
|Масло
|20 г
|Шпинат
|80 г
Спосіб приготування:
Крок 1
У мисці збийте яйця. Додайте молоко, олію та сіль і добре перемішайте. Потім додайте борошно та розпушувач і розмішайте.
Крок 2
Шпинат промийте, обсушіть та дрібно наріжте. Додайте у тісто та перемішайте.
Крок 3
Сир натріть на великій тертці або наріжте тонкими скибками.
Крок 4
На середньому вогні розтопіть масло. Викладіть на сковороду порцію тіста.
Крок 5
На кожну порцію тіста покладіть трохи натертого сиру і накрийте ще невеликою кількістю тіста. Смажте шпинатні оладки приблизно 2 хвилини з одного боку, потім переверніть і смажте ще 2 хвилини.