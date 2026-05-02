Шпинатні оладки з сиром – це легкий варіант солоного сніданку або перекусу, який поєднує ніжну текстуру та насичений смак. Завдяки просто складу і швидкому приготуванню страва підходить для щоденного меню. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Яйця 2 шт. Молоко 200 мл Борошно 120 г Розпушувач 6 г Олія 2 ст. л. Сіль 1 ч. л. Сир твердий 100 г Масло 20 г Шпинат 80 г

Спосіб приготування:

Крок 1 У мисці збийте яйця. Додайте молоко, олію та сіль і добре перемішайте. Потім додайте борошно та розпушувач і розмішайте.

Крок 2 Шпинат промийте, обсушіть та дрібно наріжте. Додайте у тісто та перемішайте.

Крок 3 Сир натріть на великій тертці або наріжте тонкими скибками.

Крок 4 На середньому вогні розтопіть масло. Викладіть на сковороду порцію тіста.