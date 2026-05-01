«Госпітальєри» займаються наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених

Керівниця медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич у п’ятницю, 1 травня, повідомила про початок незалежного аудиту зборів організації після звинувачень у непрозорому використанні благодійних грошей.

Для перевірки залучили аудиторську компанію Kreston Ukraine. За словами виконавчого директора Андрія Попова, аудитори вже завершили перевірку першого великого збору – кампанії зі збору коштів на нову базу «Госпітальєрів», яку вирішили створити після знищення попередньої у Павлограді. Під час аудиту фахівці перевірили правильність ведення фінансового обліку, проведення зборів та підтвердження цільового використання грошей. Він відзначив, що майже всі витрати були підтверджені відповідними документами.

Яна Зінкевич розповіла, що у квітні 2025 року відкрила збір на 20 млн грн для створення нової бази батальйону. Гроші надходили на її офіційну волонтерську картку. До серпня 2025 року вдалося зібрати 15,5 млн грн, які були переказані громадській організації «Центр фізичної та ментальної реабілітації». Саме ця організація уклала угоду щодо придбання приміщення для майбутньої бази.

Пізніше збір продовжився, і до березня 2026 року додатково вдалося зібрати ще понад 2,2 млн грн. Ці гроші також спрямували на потреби проєкту, зокрема на розробку архітектурних та технічних рішень. Загальна вартість придбання нової бази разом із податками, оформленням документів та проєктними роботами склала майже 17,8 млн грн.

У Kreston Ukraine заявили, що планують продовжити перевірки й протягом найближчих місяців проаналізувати практично всі збори, які проводив батальйон у попередні роки.

«Госпітальєри» – це український волонтерський медичний батальйон, що бере участь у російсько-українській війні з 2014 року. Займається наданням першої медичної, домедичної допомоги та евакуацією поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту.

Нагадаємо, у березні навколо «Госпітальєрів» виник скандал через звинувачення у непрозорому використанні пожертв. Перед цим резонанс викликала історія колишньої учасниці батальйону Анни Скольбушевської, яку підозрювали у використанні донатів не за призначенням. Після цього в організації заявили про звернення до правоохоронців та виключення причетних осіб із батальйону.