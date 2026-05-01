Військові уразили російську авіацію на військовому аеродромі «Шагол»

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді у п’ятницю, 1 травня, оприлюднив відео, на якому зафіксовано наслідки ураження російської авіації на військовому аеродромі «Шагол» у Росії.

За даними української сторони, удар було завдано 25 квітня 2026 року по об’єктах, розташованих приблизно за 1700 км від кордону України. Внаслідок операції було уражено:

2 одиниці винищувачів Су-57;

1 одиниця винищувача-бомбардувальника Су-34;

1 одиниця літака невстановленої модифікації.

На оприлюднених кадрах також видно переміщення пошкодженої техніки та ліквідацію наслідків удару. Крім того, зафіксовано знищення машини обслуговування поблизу винищувачів.

За словами «Мадяра», ураження такої авіації суттєво знижує ударні можливості російських сил, зокрема кількість авіаударів по українській території. Адже, зокрема, Су-34 використовується для завдання ударів по інфраструктурі та позиціях українських військ.

«Кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи ППО. Су-57, як найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності, становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони», – написав Бровді.

Орієнтовна ціна одного Су-34 становить 35–50 млн доларів. Вартість Су-57 – 100–120 млн доларів за одиницю.

Зазначимо, що 1 травня Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив проведення операції зі зниження ударного потенціалу РФ, під час якої було уражено російські літаки на віддаленому аеродромі.

Нагадаємо, 29 квітня повідомляли, що Сили безпілотних систем атакували у Воронезькій області Росії два гелікоптери, що були розташовані на польовому злітно-посадковому майданчику.