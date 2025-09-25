Вартість Су-34 – від 33 до 50 млн доларів

Вранці четверга, 25 вересня, на Запорізькому напрямку Сили оборони збили російський бомбардувальник Су-34. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

За даними Повітряних Сил, успішне збиття відбулося близько 04:00 на Запорізькому напрямку. Ворожий літак збили, коли той атакував південь України.

«Близько 04:00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Повітряні Сили повідомили про збиття російського винищувача

Зазначимо, російські Су-34 – це основні літаки тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях українських захисників та населених пунктах. У Повітряно-космічних силах Росії їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовуються, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з МПК.

Вартість одного такого бомбардувальника – від 33 до 50 млн доларів. Загалом Росія виробила близько 150 літаків такої моделі. Від початку повномасштабної війни росіяни втратили майже 60 бомбардувальників Су-34.

Нагадаємо, на початку липня в Росії розбився бомбардувальник Су-34. Внаслідок падіння помер штурман Алєксандр Павлов, який воював проти України та мав понад 1500 бойових вильотів.