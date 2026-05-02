Українські морські дрони Sea Baby з озброєнням

Київ прагне мати право впливати на застосування морських дронів, які планує виробляти спільно з Грецією, у разі їх використання під час бойових дій. Ця вимога викликала занепокоєння в Афінах. Про це повідомив портал Euractiv в суботу, 2 травня.

Як повідомлялось, у листопаді 2025 року Греція та Україна домовилися про спільне виробництво безпілотних надводних суден (USV). Передбачається, що ці системи базуватимуться на українських технологіях, а виробництво здійснюватиметься в межах змішаної промислової моделі, де ключову роль мають відігравати грецькі корабельні.

Для України такі дрони мають важливе стратегічне значення в контексті протидії Росії у Чорному морі. Водночас Греція розглядає їх як інструмент посилення власних позицій в Егейському морі, де тривають тривалі суперечки з Туреччиною, яка ще у 2021 році створила свій перший USV.

Однак, за інформацією грецьких медіа, Київ висунув умову – погоджувати використання цих систем грецькими Збройними силами у разі збройного конфлікту. Саме це стало однією з причин ускладнення переговорів, оскільки Афіни не готові прийняти таку вимогу.

Афіни вважають, що Україна прагне зберегти баланс у своїх відносинах з Туреччиною, яку вона все ще розглядає як посередника у відносинах з Москвою. Водночас як зазначають медіа, офіційно Київ не визнав цього під час переговорів.

До слова, на початку квітня президент Володимир Зеленський і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган домовились про безпекову співпрацю та обговорили майбутні проєкти в енергетичній сфері. Ідеться про розбудову газової інфраструктури та можливу спільну розробку газових родовищ.