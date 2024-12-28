Україна має у своєму розпорядженні необхідні пускові установки для розгортання ракет

Греція погодилася передати Україні 24 американські зенітні ракети малої дальності Sea Sparrow. Це є частиною військової підтримки з боку Греції, яка також включає постачання артилерійських снарядів, стрілецької зброї та боєприпасів. Про це повідомляє видання Kathimerini.

Ракети перебували на озброєнні військово-морських і військово-повітряних сил Греції майже 40 років, проте їх визнали непотрібними для оперативного використання за місцевими військовими стандартами та вирішили передати Україні.

Sea Sparrow – це зенітна зброя ближньої дії американського виробництва. Україна має у своєму розпорядженні необхідні пускові установки для її розгортання.

Передача ракет є частиною військової підтримки з боку Греції, яка також включає постачання артилерійських снарядів, стрілецької зброї та боєприпасів. Водночас грецький уряд наголошує, що така допомога не послабить обороноздатність країни в Егейському морі. Раніше Греція успішно передала Україні 40 БМП, замінивши їх у себе на 40 німецьких MARDER.

Нагадаємо, навесні цього року грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс виключив можливість поставити Україні системи протиповітряної оборони Patriot або С-300. Він наголошував, що ці системи є «критично важливими для захисту повітряного простору Греції і не будуть надані Україні».