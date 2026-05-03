Внаслідок атак 3 травня постраждали три південні області

У ніч на неділю, 3 травня, російські окупанти завдали ударів по цивільній, портовій та енергетичній інфраструктурі на півдні України. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

Так, у ніч на 3 травня росіяни вдарили по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна та портова інфраструктура, на місці влучань зайнялися пожежі. За даними голови ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

В Одеському районі ворожі дрони влучили у три житлових будинки, ще два пошкоджені. Там також пошкоджене обладнання порту.

«На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало», – повідомив він.

Також вранці 3 травня російські дрони атакували цивільний транспорт у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару на місці загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення. За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у постраждалих – контузії, вибухові та уламкові травми. Їх госпіталізували.

Крім того, росіяни атакували ударними дронами Миколаївську область – там зафіксували знеструмлення через атаки. Внаслідок ворожої атаки в Чорноморській громаді виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Також є пошкодження в Миколаєві – там постраждала нежитлова будівля та тролейбус.

Вранці росіяни також атакували Миколаїв балістичними ракетами. За даними голови ОВА Віталія Кіма, внаслідок атаки постраждали двоє людей.