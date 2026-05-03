Конфі з часнику. Рецепт дня
Конфі з часнику – це проста, але універсальна заготівля, яка перетворює різкий смак сирого часнику на м’який, солодкуватий і кремовий. Завдяки повільному приготуванню в олії зубчики стають ніжними, а сама олія насичується ароматом. Рецепт від NYTimes.
Інгредієнти
|Часник
|30 зубчиків
|Оливкова олія
|1-2 склянки
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 135ºC. Покладіть часник у жаростійку каструлю, сковорідку або форму для запікання. Додайте оливкової олії так, щоб вона ледь покривала зубчики.
Крок 2
Запікайте часник, поки зубчики не стануть золотистими та м’якими настільки, щоб їх можна було легко розчавити виделкою – від 1 до 1 ½ години. Дайте часнику охолонути.
Крок 3
Для зберігання перекладіть зубчики та олію в чистий контейнер, що закривається. Якщо зубчики не покриті олією, додайте ще олії або спробуйте інший посуд. Зберігайте конфі в холодильнику до 2 тижнів і використовуйте чисту ложку або виделку, щоб дістати з контейнера те, що вам потрібно.