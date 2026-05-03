Конфі з часнику – це проста, але універсальна заготівля, яка перетворює різкий смак сирого часнику на м’який, солодкуватий і кремовий. Завдяки повільному приготуванню в олії зубчики стають ніжними, а сама олія насичується ароматом. Рецепт від NYTimes.

Інгредієнти Часник 30 зубчиків Оливкова олія 1-2 склянки

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 135ºC. Покладіть часник у жаростійку каструлю, сковорідку або форму для запікання. Додайте оливкової олії так, щоб вона ледь покривала зубчики.

Крок 2 Запікайте часник, поки зубчики не стануть золотистими та м’якими настільки, щоб їх можна було легко розчавити виделкою – від 1 до 1 ½ години. Дайте часнику охолонути.