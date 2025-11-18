Але секрет смаку в тому, щоб не поспішати, адже карамелізація – процес повільний

Карамелізована цибуля – це не просто смачна добавка, а справжній смаковий акцент, який може змінити будь-яку страву. Щоб досягти глибокого солодкого смаку та рум’яного кольору, потрібно дотримуватися кількох тонкощів приготування. Prostoway розповідає, як правильно карамелізувати цибулю.

Як приготувати карамелізовану цибулю?

Для карамелізованої цибулі потрібно три цибулини, 50 г масла, 1 столова ложка цукру та дрібка солі. Цибулю потрібно нарізати тонкими півкільцями, щоб кожен шматочок рівномірно просмажився. На розігрітій сковороді розтоплюють масло, додають цибулю та обсмажують на слабкому вогні.

Коли цибуля стане прозорою та золотистою, слід додати цукор та сіль. Цукор допоможе підкреслити природну солодкість цибулі, а вершкове масло зробить текстуру неймовірно ніжною. Секрет смаку в тому, щоб не поспішати, адже карамелізація – процес повільний, і на це потрібно близько 20-30 хвилин.