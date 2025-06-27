Окрім правильної нарізки, потрібно знати, як пом’якшити її смак.

Сира цибуля має трохи різкий та гіркуватий смак, що може не всім подобатись. Окрім правильної нарізки, потрібно знати, як пом’якшити її смак. Shuba розповідає, як прибрати гіркоту цибулі.

Як прибрати гіркоту цибулі?

Шеф-кухар Джеймі Олівер поділився порадою, як він розв’язує це питання.

Для початку вам потрібно почистити та нарізати цибулю, а потім перекласти її в миску та залити водою, залишивши на декілька хвилин. Замочування допомагає позбутися гіркоти, яка захищає цибулю від шкідників, та зробити її м’якшою.

Але якщо ви боїтеся, що цибуля повністю втратить свою природну гіркоту, ви можете додати під час приготування трохи білого оцту, щоб компенсувати втрату смаку та забезпечити приємний контраст.