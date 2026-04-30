Підземний паркінг розмістять під пам’ятником Адаму Міцкевичу в центрі Львова

Депутати Львівської міської ради передали ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» землю на пл. Міцкевича під будівництво підземного паркінгу. Ділянку передали в компанії в оренду 10 років за 153 тис. грн на рік. Відповідну ухвалу 34 депутати ЛМР підтримали на засіданні у четвер, 30 квітня. Паркінг будуватиме ТзОВ «Центр розвитку нерухомості», що входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова, якому належить Концерн «Галнафтогаз» і мережа заправок ОККО.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,17 га на пл. Міцкевича, де облаштована наземна парковка «Львівавтодору». З 2005 року суміжна ділянка площею 0,1 га на пл. Міцкевича, 6 перебуває у приватній власності ТзОВ «Центр розвитку нерухомості», де у 2023 році збудували готель. Тепер компанія планує облаштувати на площі пішохідну зону з громадським простором, а під площею облаштувати підземний паркінг на 40 місць, яким зможуть користуватися відвідувачі готелю та місцеві мешканці.

25 травня 2023 року депутати погодили відповідний детальний план території, що передбачає будівництво однорівневого підземного паркінгу під пам’ятником Адаму Міцкевичу. Заїзди та виїзди з паркінгу облаштують із обох сторін пам’ятника, а сміттєві контейнери, що зараз розташовані на площі, замінять на підземні. Саму площу Міцкевича реконструюють та зроблять пішохідною, а також змінять організацію дорожнього руху. На тій частині площі, що стане пішохідною, створять відпочинкову зону з лавками та озелененням.

Під час засідання сесії 16 травня 2024 року депутати підтримали ухвалу про розробку проєкту землеустрою щодо відведення землі під підземний паркінг на пл. Міцкевича. Після цього ухвала зависла в міській раді на два роки. Після низки правок на засіданні 30 квітня 2026 року депутати відвели ділянку в оренду на 10 років за 153 тис. грн на рік. Тепер компанія може звернутися в міськраду за відповідними містобудівними умовами та обмеженнями. Будівництву мають передувати комплексні археологічні дослідження.

Цю ухвалу неодноразово переносили з розгляду сесії через низку зауважень, зокрема через незрозумілу організацію дорожнього руху. Згідно з новою ухвалою, забудовник має розробити схему організації дорожнього руху, яка не буде передбачати зміну транспортних потоків через пл. Міцкевича у сторону просп. Свободи. ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» надіслало в ЛМР листа, яким зобов’язалося не проводити жодних робіт із пам’ятником Міцкевичу.

Після завершення будівництва паркінгу проїжджа частина буде використовуватись для проїзду так само, як і зараз.

Зазначимо, що ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» збудував поруч 25-метровий готель Novotel. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» входить в Універсальну інвестиційну групу бізнесмена Віталія Антонова. Ключові компанії цієї групи – це ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПАТ «Концерн Хлібпром».

Міські активісти неодноразово намагалися оскаржити видані на будівництво готелю МУО й у грудні 2023 року Верховний постановив, що видані у 2020 році МУО не погодили з Міністерством культури, і скасував дозвіл на будівництво. Однак, поки тривав судовий розгляд, у липні 2023 року забудовник отримав нові містобудівні умови, які наразі є чинними.