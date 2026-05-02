У суботу, 2 травня, президент Володимир Зеленський та прем’єр Словаччини Робертом Фіцо провели телефонну розмову, під час якої обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами. Про це повідомив президент у своїх соцмережах.

«Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу», – написав Зеленський.

Своєю чергою Роберт Фіцо підтвердив підтримку членства України в Європейському Союзі, наголосивши на важливості стабільності та демократичного розвитку сусідньої країни.

«Попри те, що з деяких питань ми маємо різні погляди, ми маємо спільний інтерес у добрих і дружніх відносинах між Словаччиною та Україною. Я запевнив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною», – заявив Фіцо.

За його словами, він та Зеленський домовилися про коротку зустріч на саміті ЄПС в Єревані вже цього понеділка. Сторони планують продовжити роботу у форматі спільних урядів, а також здійснити візити до Києва та Братислави.

«Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією не можлива без згоди української сторони», – додав Роберт Фіцо.

Нагадаємо, 16 квітня голова МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна не виступатиме проти виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. До того позику блокувала Угорщина, яка вимагала відновити роботу пошкодженого російським обстрілом газопроводу «Дружба» на Львівщині в січні цього року.

Уже 22 квітня Україна почала заливку відремонтованого після російського удару нафтопроводу «Дружба». Повноцінне відновлення поставок нафти до Словаччини відбулось в ніч на 23 квітня. Того ж дня сиру російську нафту трубопроводом отримала й Угорщина.