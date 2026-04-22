Вже 23 квітня повністю відновляться поставки нафти до Словаччини

У середу, 22 квітня, Україна почала заливку відремонтованого після російського удару нафтопроводу «Дружба». Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова з посиланням на «Укртранснафту».

«Сьогодні вранці почалося пресування та заливка нафтопроводу “Дружба” з української сторони з Білорусі», – повідомила урядовиця на своїй сторінці в фейсбуці.

За словами Сакової, повноцінне відновлення поставок нафти до Словаччини відбудеться вранці четверга, 23 квітня.

Нагадаємо, 21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення ремонтних робіт на ділянці нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Броди на Львівщині. У січні його пошкодив російський обстріл, через що подачу нафти зупинили.

За словами президента, нафтопровід вже може відновити роботу. Водночас Зеленський наголосив, що повністю захистити його від повторних атак неможливо.

Зазначимо, після пошкодження нафтопроводу Угорщина та Словаччина звинувачували Україну у навмисній зупинці роботи нафтопроводу через який на їхню територію надходила російська нафта. Через це Угорщина та Словаччина припинили експорт дизпалива до України. Крім того, Угорщина заблокувала виділення Україні позики від ЄС у розмірі 90 млрд євро. А 4 березня уряд Словаччини підтримав рішення про розірвання в односторонньому порядку угоди з Україною щодо аварійного постачання електроенергії.

Вже в березні Євросоюз повідомив, що профінансує відновлення ділянки нафтопроводу. Тоді Володимир Зеленський повідомив, що ремонт триватиме приблизно півтора місяця.