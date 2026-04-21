Україна завершила ремонт пошкодженої російським ударом ділянки нафтопроводу «Дружба»

У вівторок, 21 квітня, Володимир Зеленський повідомив про завершення ремонтних робіт на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Про це президент написав у своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», який у січні 2026 року атакували росіяни. За словами президента, нафтопровід уже може відновити роботу, однак він наголосив, що повністю захистити його від повторних атак неможливо.

«Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу “Дружба”, що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для відновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», – наголосив Володимир Зеленський.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із президентом Євроради Антоніу Коштою розблокування позики на 90 млрд євро й наголосив, що Україна виконала свою частину домовленостей. Своєю чергою Антоніу Кошта подякував Володимиру Зеленському за ремонт нафтопроводу.

Нагадаємо, 27 січня внаслідок удару російського дрона по місту Броди на Львівщині припинив роботи нафтопровід «Дружба», яким територією України транспортується російська нафта до Угорщини та Словаччини. Проте обидві країни звинувачували Україну у навмисній зупинці роботи нафтопроводу. Через це Угорщина та Словаччина припинили експорт дизпалива до України. Крім того, Угорщина заблокувала виділення Україні позики від ЄС у розмірі 90 млрд євро. А 4 березня уряд Словаччини підтримав рішення про розірвання в односторонньому порядку угоди з Україною щодо аварійного постачання електроенергії.

11 березня до України приїхала так звана делегація з Угорщини з наміром перевірити стан ділянки нафтопроводу «Дружба». Того ж дня МЗС України наголосило, що угорці перетнули кордон за загальними правилами Шенгенської зони й не мають офіційний статус в Україні.

14 береезня компанія «Нафтогаз» та Міністерство закордонних справ України організували брифінг для іноземних дипломатичних місій щодо стану ділянки нафтопроводу «Дружба». Дипломатів сповістили про стан нафтопроводу та показали фото й відео з наслідками російського удару.

17 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС профінансує відновлення ділянки нафтопроводу «Дружба» у місті Броди на Львівщині. Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт нафтопроводу триватиме приблизно півтора місяця. Також він відкинув звинувачення у нібито свідомому блокуванні Україною транзиту.