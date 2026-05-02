Андрій Богдан очолював Офіс президента з червня 2019 року до лютого 2020 року

У суботу, 2 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження персональних санкцій проти п’яти людей, дії яких становлять загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Серед них – колишній керівник Офісу президента, юрист Андрій Богдан.

Андрій Богдан був одним із перших кадрових призначень президента Володимира Зеленського. До призначення в Адміністрацію (пізніше – Офіс) президента Богдан був адвокатом олігарха Ігоря Коломойського. У лютому 2020 року президент підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Новим главою ОП став Андрій Єрмак, який раніше був помічником Зеленського. Після звільнення з ОПУ Андрій Богдан зайняв критичну позицію до влади.

До санкційного списку також увійшов український бізнесмен Богдан Пукіш, пов’язаний із екснардепом-держзрадником Віктором Медведчуком. Підприємець роками постачав браковані деталі для українських снарядів на «Павлоградський хімічний завод». У 2012 році Пукіш був координатором проросійського руху Медведчука «Український вибір» на Івано-Франківщині, писала платформа «Зрада і Корупція». Свою участь у медведчуківському русі бізнесмен називав «спецзавданням СБУ», і він начебто вступив до організації, щоб розвалити її зсередини.

Ще троє підсанкційних діячів – російський підприємець Алан Кірюхін, який є ключовим менеджером підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, а також функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ Станіслав Поздняков та Михайло Маміашвілі.

«Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборона участі в приватизації та оренді державного майна», – ідеться в повідомленні.