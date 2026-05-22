Росіяни закатували начальника медичної служби «Азову»

У російському полоні помер начальник медичної служби «Азову» Олександр Крохмалюк. Він отримав смертельні травми внаслідок катувань. Про це у пʼятницю, 22 травня, повідомив заступник командира 1 корпусу Нацгвардії «Азов» Святослав Паламар з позивним «Калина» та донька загиблого військового.

Олександр Крохмалюк з позивним «Кроха» долучився до служби в «Азові» у 2016 році. На початку повномасштабного вторгнення він обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон під час виходу з «Азовсталі». На той момент він обіймав посаду начальника медичної служби. Військовий пережив російський теракт у виправній колонії в Оленівці, а також пройшов катівню у Таганрозі. Останнім відомим місцем утримання військового було СІЗО №2 у місті Камишин.

Тіло Олександра повернули у вересні 2025 року в межах обміну загиблими військовими за формулою «1000 на 1000». Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, яку провели 22 вересня 2025 року у Львові, військовий помер внаслідок перелому ребра та тупої травми грудної клітки.

Святослав Паламар зауважив, що росіяни систематично вчиняють злочини проти полонених українських військових, а катування та вбивства є цілеспрямованою політикою Росії. І попри задокументовані злочини, росіяни уникають покарання.

«Цивілізований світ не може обмежуватися лише моніторингом та звітами. Фіксувати злочини – необхідно. Але цього замало. Зло, яке не зустрічає рішучої відповіді, множиться. Вкотре закликаю українських посадовців, правозахисників та дипломатів: кожен випадок смерті від катувань має лунати з трибун ООН, Ради Європи, ОБСЄ, у двосторонніх переговорах. Повернення українських військовополонених та військовополонених “Азову” є вашим обовʼязком та має бути пріоритетом міжнародних відносин України вже зараз. Інакше прийде час, коли нікого буде повертати з полону», – наголосив Святослав Паламар.

Донька Олександра Крохмалюка повідомила, що похорон відбудеться 24 травня у Черкасах. На 11:00 запланована заупокійна служба у Свято-Михайлівському кафедральному соборі, а о 12:30 на Соборній площі відбудеться прощання з військовим.

Нагадаємо, 15 травня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що підписав наказ щодо масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення російською армією міжнародного гуманітарного права.