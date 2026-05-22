Нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі

Президент Володимир Зеленський повідомив про черговаий український удар по нафтопереробному заводу в російському Ярославлі у ніч на п’ятницю, 22 травня.

«Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій. Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо», – написав президент.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» – один із ключових російських НПЗ та найбільший нафтопереробний завод у центральному федеральному окрузі. Підприємство здатне переробляти до 15 млн тонн нафти на рік.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Президент також заявив про удари по визначених цілях на тимчасово окупованих територіях України, однак подробиць не навів. За його словами, українська сторона готує нові «прояви далекобійних санкцій і мідлстрайків» у відповідь на російські удари по українських містах і громадах.

Крім того, Зеленський повідомив, що від початку 2026 року втрати російської армії на фронті перевищили 145 тис. військових.

«Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців», – додав він.

Зауважимо, раніше повідомлялось про обстріл коледжу в тимчасово окупанованому Старобільську на Луганщині. Російська влада стверджує, що серед постраждалих нібито є підлітки. Окупанти також не уточнюють, як саме використовувалась будівля навчального закладу. Наразі українська сторона офіційно не коментувала обстріл Старобільська.

До слова, уранці 22 травня на заводі найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL стався вибух. Унаслідок інциденту загинула одна людина, ще один постраждалий дістав тяжкі опіки дихальних шляхів. Ще семеро людей отримали легкі опіки.