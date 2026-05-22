У 2025 року суд визнав завідувача травматологічного відділення Тячівської лікарні винним у хабарництві

НАЗК виявило у декларації колишнього члена ВЛК Тячівської районної лікарні, травматолога Юрія Меклеша недостовірні відомості на 2,3 млн грн. Поліція відкрила кримінальну справу.

Про завершення перевірки декларації лікаря за 2024 рік у Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили 20 травня. У довідці НАЗК йдеться, що Юрій Меклеш не вказав, що користується будинком з землею у Тячеві, що належить його матері. Вартість нерухомості – 1,44 млн грн.

Також травматолог разом з дружиною задекларував 30 тис. євро і 25 тис. доларів готівкою – на 13 тис. доларів більше, ніж у попередньому році. Проаналізувавши доходи і видатки родини лікаря, НАЗК встановило, що вона не мала фінансової можливості так збільшити свої заощадження.

Загалом у декларації Юрія Меклеша виявили порушень на 2,3 млн грн. Поліція відкрила кримінальну справу, а 4 травня лікар оприлюднив виправлену декларацію.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року суд визнав завідувача травматологічного відділення Тячівської районної лікарні Юрія Меклеша винним у хабарництві. Юрій Меклеш взяв гроші від ухилянта, який звернувся у Тячівську ЦРЛ для дообстеження після проходження ВЛК.

Під час судового засідання Юрій Меклеш визнав свою вину, і суд, врахувавши, що посадовець має інвалідність і займається волонтерською діяльністю, призначив йому 17 тис. грн штрафу. Лікаря відсторонили від посади керівника травматологічного відділення. Наразі він працює в Тячівській райлікарні ортопедом-травматологом.