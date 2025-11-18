Вирок винесли завідувачу травматологічного відділення Тячівської районної лікарні Юрію Меклешу

Суд визнав завідувача травматологічного відділення Тячівської районної лікарні Юрія Меклеша винним у хабарництві та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 11 листопада. Йдеться про лікаря, якого СБУ затримала на хабарі у травні 2025 року. Юрій Меклеш взяв гроші від ухилянта, який звернувся у Тячівську ЦРЛ для дообстеження після проходження ВЛК.

Розуміючи, що стан здоров’я пацієнта не дозволяє встановити йому групу інвалідності, завідувач відділення попросив у нього 1 тис. доларів за виготовлення для цього фіктивних медичних документів. 22 травня лікар отримав половину суми, а наступного дня під час отримання решти хабаря його затримали правоохоронці.

Під час судового засідання Юрій Меклеш визнав свою вину, а суд врахував, що посадовець має інвалідність III групи й разом з командою ГО «Патріоти Тячівщини» займається волонтерською діяльністю – їздить на фронт і передає допомогу військовим.

Суд врахував, що Юрій Меклеш (на фото - у білому халаті) має інвалідність і волонтерить разом з ГО «Патріоти Тячівщини»

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Мар’яна Сойма визнала Юрія Меклеша винним у хабарництві й призначила йому 17 тис. грн штрафу з позбавленням права рік обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями. Лікаря відсторонили від посади завідувача травматологічного відділення Тячівської районної лікарні до набрання вироком законної сили. Рішення суду можуть оскаржити.