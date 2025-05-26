Завідувачу травматологічного відділення загрожує до 10 років ув’язнення

На Закарпатті СБУ затримала лікаря районної військово-лікарської комісії, який організував схему ухилення чоловіків від мобілізації. Завідувачу травматологічного відділення загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Головному управлінні СБУ в Закарпатській області 26 травня, член ВЛК за хабарі організовував фіктивне стаціонарне лікування для чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації. Під час цього у медзакладі їм оформляли історії хвороби з вигаданими діагнозами.

«На підставі сфальсифікованих медичних документів ухилянтам видавали висновки про непридатність до військової служби або довідки, що надають право на відстрочку. Правоохоронці затримали лікаря на гарячому – під час отримання частини хабаря за оформлення медичних документів», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків у лікаря вилучили медичну документацію та гроші. Завідувачу травматологічного відділення повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовцем). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.