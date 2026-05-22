Радянські спецслужби відстежували Андрія Мельника навіть в еміграції

Служба зовнішньої розвідки України відкрила архіви, які десятиліттями зберігалися під грифом «таємно», про полковника Армії УНР та голову ОУН Андрія Мельника, людину, яку радянські спецслужби вважали небезпечною навіть після смерті. Публікацію архівів приурочили до перевезення останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник із Люксембургу до України для перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

У СЗРУ оприлюднили документи й світлини з п’ятитомної агентурно-оперативної справи, яку НКВС та КДБ вели проти провідника ОУН упродовж десятиліть. У розсекречених документах НКВС описували біографію Мельника, його військову службу в Українських січових стрільцях та діяльність у визвольному русі. Є детальний звіт з похорону Євгена Коновальця у 1938 році в Роттердамі, на який приїхали опоненти – лідер ОУН (м) Андрій Мельник та ОУН (б) Степан Бандера.

Після вбивства Євгена Коновальця у 1938 році радянські спецслужби переключили увагу на Андрія Мельника, який очолив ОУН. У справі збереглися матеріали зовнішнього спостереження, фотографії, зроблені прихованими камерами, агентурні донесення та навіть документи про підготовку операції з ліквідації Мельника наприкінці 1944 року. Її планувало 4-те управління НКДБ УРСР, яке займалося розвідувально-диверсійною діяльністю.

План спецзаходів із ліквідації Андрія Мельника, виданий 10 листопада 1944 року за підписом заступника начальника відділення Приймака

Андрій Мельник помер природною смертю 1 листопада 1964 року, про що негайно доповіли керівництву республіканського КДБ. До звіту навіть додали розшифровку ефіру радіо «Свобода», де йшлося про його смерть. Радянські спецслужби уважно стежили також за організацією його похорону.

Особливе роздратування у КДБ викликала дата похорону – 7 листопада. Голова республіканського відомства Віталій Нікітченко припустив, що українські націоналісти спеціально обрали день річниці жовтневого перевороту для «антирадянської акції». Насправді ж причина була значно прозаїчнішою: Мельник помер у Кельні, а перевезення тіла до Люксембургу потребувало часу. Саме там він заздалегідь придбав місце для себе і дружини поруч із могилою тещі.

Портрети Андрія і Софії Мельник з агентурної справи КГБ

«Ця фобія вбачати антирадянську спрямованість навіть там, де цим і не пахло, міцно сиділа в головах. Навіть мертвий Андрій Мельник не давав спокою кдб. Ці та інші документи дають змогу доповнити історію життя і діяльності Андрія Мельника, яка віддзеркалює увесь драматизм і специфіку минулої епохи та важкої, нерідко кривавої, боротьби за незалежність України», – наголошують у СЗРУ.

Прах Мельників у Патріаршому соборі УГКЦ (фото з фейсбуку)

Нагадаємо, останки другого голови ОУН та полковника армії УНР Андрія Мельника і його дружини Софії ексгумували у Люксембурзі та доставили в Україну. Їх перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. Віднині біля його праху можна помолитися у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Архівні фото та документи з сайту Служби зовнішньої розвідки України