Назар Домчак став справжнім героєм зустрічі

У суботу, 2 травня, «Карпати» в межах 26-го туру УПЛ на стадіоні «Україна» приймали одного з лідерів чемпіонату – ЛНЗ. Черкасці у першій частині чемпіонату поступились «зелено-білим» (0:1), тож прагнули поквитатися. Родзинки протистоянню додавала персона головного тренера «фіолетових» – Віталій Пономарьов тривалий час тренував «Рух», частина гравців якого нині захищає кольори «Карпат».

УПЛ, 26-й тур

«Карпати» (Львів) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:0

На 9-й хвилині Бруніньйо потужним ударом влучив у голову Микитишину, відправивши його в нокаут. На щастя, лікарі привели гравця до тями і він зміг продовжити гру.

Сам постраждалий в середині тайму був близьким до того, аби відкрити рахунок – м’яч після його удару метрів з 25-ти ледь не влучив у ближній кут. Важкі 45 хвилин з мінімальною кількістю моментів, зрештою, завершилися з нулями на табло.

По перерві Сич небезпечно прострілював у штрафний, але Паламарчук надійно зіграв на виході. На 60-й хвилині м’яч влучив у руку Бабогло і арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. До м’яча підійшов всюдисущий Микитишин і… не зміг переграти Домчака! Кіпер «Карпат» взяв четвертий одинадцятиметровий поспіль!

Наприкінці матчу львів’яни прорвались по фланзі – Дідик заблокував удар Чачуа з 15-ти метрів. За мить шанс забити був у Карабіна, але після помилки захисника ЛНЗ він пробив над воротами. На останній хвилині Рябов вийшов на побачення з Домчаком, але той знову врятував ворота «левів».

Нічия принесла «Карпатам» 37 очок і залишила на восьмій сходинці турнірної таблиці УПЛ. ЛНЗ з 53-ма балами другий.